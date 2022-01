Milano, schiacciato da una cassaforte di una banca: grave operaio 47enne (Di martedì 11 gennaio 2022) È stato schiacciato da un armadio cassaforte del peso di 3 quintali , mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione all'interno di una banca di Milano. L'operaio 47enne è rimasto ferito ed è ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) È statoda un armadiodel peso di 3 quintali , mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione all'interno di unadi. L'è rimasto ferito ed è ...

