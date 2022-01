Lory Del Santo ha partecipato al Grande Fratello Vip 3, oggi è così: chi è e cosa fa (Di martedì 11 gennaio 2022) Lory Del Santo ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex gieffina Lory Del Santo partecipò nel 2018… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 11 gennaio 2022)Delhaalla terza edizione delVip, eccoha fatto dopo il reality efal’ex gieffinaDelpartecipò nel 2018… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Lory_omw98 : Ho finito di vedere La Ruota Del Tempo qualche giorno fa... inutile chiedermi il mio personaggio preferito… - MaurizioFuochi : @sonoscettico @Lory_Lucrezia Ma forse non ha capito, non sto parlando di sassoli ok solo di Montagnier che ha avver… - leleraffa2 : @sonoscettico @b5176a39f3d04d8 @Lory_Lucrezia Certo perche' per loro la morte è sempre correlata al vaccino appena… - leleraffa2 : @b5176a39f3d04d8 @sonoscettico @Lory_Lucrezia Se avesse studiato, saprebbe molte cose..cmq ha sempre il FB/Byoblu e… - leleraffa2 : @b5176a39f3d04d8 @sonoscettico @Lory_Lucrezia Le avete solo voi mattoncini le certezze, vi dicono una cosa, ma voi… -