Lombardia, terza dose: dal 18 gennaio possibile il cambio data (Di martedì 11 gennaio 2022) La Regione: da martedì 18 gennaio si potrà cambiare la data di prenotazione della terza dose senza necessità di cancellare l'appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova data. Dal 12 possibile prenotare per data e per area desiderata. Accesso diretto a 1° dose per i ragazzi della fascia 12-19 anni.

