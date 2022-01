Italia | Mancini studia Frattesi e Tonali E Spinazzola sta tornando

(Di martedì 11 gennaio 2022) In vista dei playoff di marzo, il c.t. dell’potrebbe portare diverse novità I playoff Mondiali in programma a marzo si avvicinano, e l’ha perso Federico Chiesa; elemento imprescindibile della squadra azzurra.ha in mano le alternative, ovvero Berardi, Zaniolo e Bernardeschi, ma guarda anche in altre zone del campo dove poter migliorare la sua rosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il c.t. della Nazionale starebbe guardando con attenzione aa centrocampo; sorprese di questo campionato che reclamano una chance in azzurro. In vista dei playoff sarà poi fondamentale il rientro di Leonardo, treno dell’all’Europeo prima dell’infortunio contro il Belgio e pronto a tornare in ...

Senza Chiesa è un guaio. Per Allegri e per l'Italia. Adesso Mancini ne dovrà fare a meno nei playoff di marzo contro la Macedonia del Nord e, si spera, Portogallo o Turchia in finale. Perdita gravissima, come riporta La Gazzetta dello Sport.