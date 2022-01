Il leader dei no green pass Stefano Puzzer ha il Covid: “Mi curo a casa” – Video (Di martedì 11 gennaio 2022) Il leader dei portuali di Trieste e dei no green pass, Stefano Puzzer, ha contratto il Covid. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un Video pubblicato sui social: “Mia moglie è risultata positiva – ha raccontato – così anch’io ho fatto il tampone e sono risultato positivo”. Qualche giorno fa, durante una manifestazione, Puzzer si era sentito male. Poi aveva accusato un po’ di febbre. “Ma non sono felice – ha precisato nel Video – perché una volta guarito otterrò il green pass. Io ce l’ho da ottobre, non l’ho mai usato e continuerò a non usarlo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildei portuali di Trieste e dei no, ha contratto il. Ad annunciarlo è stato lui stesso in unpubblicato sui social: “Mia moglie è risultata positiva – ha raccontato – così anch’io ho fatto il tampone e sono risultato positivo”. Qualche giorno fa, durante una manifestazione,si era sentito male. Poi aveva accusato un po’ di febbre. “Ma non sono felice – ha precisato nel– perché una volta guarito otterrò il. Io ce l’ho da ottobre, non l’ho mai usato e continuerò a non usarlo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

