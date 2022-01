I No vax che fanno i dispetti ai vaccinatori: prenotano la prima dose e poi pretendono l’esenzione (Di martedì 11 gennaio 2022) In Alto Adige i No vax fanno i dispetti ai vaccinatori. Ovvero fissano un appuntamento per la prima dose di vaccino e poi, durante il colloquio d’anamnesi con il medico dell’hub, pretendono un’esenzione dell’obbligo vaccinale. Causando così ritardi e attese per gli altri utenti. La vicenda la racconta il coordinatore dell’unità anti-Covid di Bolzano Patrick Franzoni al quotidiano Dolomiten. Franzoni spiega che alcuni di loro si presentano con referti medici spesso non attinenti e addirittura con attestati su presunte allergie, certificate da centri ayurveda. Oppure si portano dietro una “persona di fiducia” che pretendono di far assistere al colloquio. Che arriva a durare anche più di un’ora. In alcuni casi si è reso necessario l’intervento della security. E l’effetto ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) In Alto Adige i No vaxai. Ovvero fissano un appuntamento per ladi vaccino e poi, durante il colloquio d’anamnesi con il medico dell’hub,un’esenzione dell’obbligo vaccinale. Causando così ritardi e attese per gli altri utenti. La vicenda la racconta il coordinatore dell’unità anti-Covid di Bolzano Patrick Franzoni al quotidiano Dolomiten. Franzoni spiega che alcuni di loro si presentano con referti medici spesso non attinenti e addirittura con attestati su presunte allergie, certificate da centri ayurveda. Oppure si portano dietro una “persona di fiducia” chedi far assistere al colloquio. Che arriva a durare anche più di un’ora. In alcuni casi si è reso necessario l’intervento della security. E l’effetto ...

