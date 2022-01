Crisi di coppia | ora si litiga anche sui vaccini | è boom di separazioni

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – In tempo di Covid ledisiano provocatedai litigi sui, come rende noto l’Ansa di oggi.diper divergenze suiIl numero di coppie inper divergenze di vedute sul vaccino anti Covid sono in crescita, dunque. A sostenerlo è un avvocato matrimonialista casertano, Carmen Posillipo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere. Secondo il legale, dall’inizio del nuovo anno ci sono sempre maggiori quantità di richieste di, motivate dai litigi sul vaccino. In estrema sintesi, quando uno è contrario e l’altro favorevole. Ma ci sono altre cause, come la perdita del lavoro a causa della pandemia. Così, pochi soldi in tasca più idee divergenti, ...

In tempo di Covid ledisiano provocate anche dai litigi sui vaccini, come rende noto l' Ansa di oggi., boom di separazioni per divergenze sui vaccini Il numero di coppie inper divergenze di vedute sul vaccino anti Covid sono in crescita, dunque. A sostenerlo è un avvocato matrimonialista casertano, Carmen Posillipo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere. Secondo il legale, dall'inizio del nuovo anno ci sono sempre maggiori quantità di richieste di, motivate dai litigi sul vaccino. In estrema sintesi, quando uno è contrario e l'altro favorevole. Ma ci sono altre cause, come la perdita del lavoro a causa della pandemia.