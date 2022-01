Covid, 2 decessi e quasi 5000 nuovi contagi in Abruzzo (Di martedì 11 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 4996 (di età compresa tra 1 mese e 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 147912. Dei positivi odierni, 3778 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 77enne della provincia di Chieti e di una 88enne della provincia dell’Aquila) e sale a 2673. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 90857 dimessi/guariti (+1029 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 54382* (+3965 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 41744 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 4996 (di età compresa tra 1 mese e 99 anni) icasi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 147912. Dei positivi odierni, 3778 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2casi (si tratta di un 77enne della provincia di Chieti e di una 88enne della provincia dell’Aquila) e sale a 2673. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 90857 dimessi/guariti (+1029 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 54382* (+3965 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 41744 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui ...

Advertising

NicolaPorro : ?? 'I dati sui #decessi #Covid sono falsati'. La rivelazione di #Bassetti fa discutere: 'Il paziente entra in ospeda… - TgLa7 : ???? #Covid: oggi 220.532 casi e 294 decessi ???? - Daniele_Manca : La Spagna vuole trattare il Covid come «una normale influenza». La proposta di Sanchez. Nel Paese l’aumento dei cas… - ForzaGiorgia2 : RT @NicolaPorro: ?? 'I dati sui #decessi #Covid sono falsati'. La rivelazione di #Bassetti fa discutere: 'Il paziente entra in ospedale per… - Roberta44762324 : RT @OrtigiaP: SUCCESSONE #Supergreenpass da quando è entrato in vigore esplosione di contagi e purtroppo decessi. e' evidente che NON e'… -