Bambino investito | non è in pericolo di vita E' caccia al pirata della strada

Advertising

Open_gol : Il bambino è stato soccorso dai sanitari e trasferito all'ospedale Meyer di Firenze - ParliamoDiNews : Arezzo, bambino di sette anni investito da un`auto: il conducente non lo ha soccorso - Il Fatto Quotidiano #arezzo… - Italia_Notizie : Arezzo, bambino di sette anni investito da un’auto: il conducente non lo ha soccorso - occhio_notizie : Il pirata della strada non si è fermato ed è fuggito facendo perdere le sue tracce - venti4ore : Arezzo, bambino investito caccia al pirata della strada -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino investito

Arezzo, 11 gennaio 2022 - E' caccia al pirata della strada che haundi 7 anni questa mattina (11 gennaio) alle 7.34 lungo la SR71, in località Olmo. Il piccolo, rimasto ferito e trasportato in ospedale in codice giallo, è statoda un ...Undi 7 anni è statoda un'auto a Olmo , nel comune di Arezzo , intorno alle 7.30 di mattina. L'uomo alla guida non si è fermato a prestare soccorso al, che stava andando a ...Le forze dell'ordine sono sulle tracce dell'uomo alla guida. Il bambino è in codice giallo in ospedale [LEGGI] ...La scuola è fondamentale per la democrazia e va tutelata e protetta, ha scandito ieri il premier Mario Draghi. E oggi lo ribadiscono con forza i genitori dei bambini dell’Istituto comprensivo Gennaro ...