Atalanta, un altro positivo al Covid nel gruppo squadra (Di martedì 11 gennaio 2022) Alla vigilia dei match di Coppa Italia contro il Venezia e di campionato contro l’Inter prima in classifica, l’Atalanta comunica che un altro membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti lunedì (10 gennaio). “La Società – si legge sul sito ufficiale del club – ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Alla vigilia dei match di Coppa Italia contro il Venezia e di campionato contro l’Inter prima in classifica, l’comunica che unmembro delè risultatoal-19 dopo i tamponi eseguiti lunedì (10 gennaio). “La Società – si legge sul sito ufficiale del club – ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

