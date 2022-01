ASCOLTI TV 10 GENNAIO 2022: NON MI LASCIARE (20,3%), GFVIP (21,4%), REPORT (8,4%), SOLITI IGNOTI (21,2%), STRISCIA (15,9%), DRAGHI AL TG1 (19,8%) (Di martedì 11 gennaio 2022) ASCOLTI TV 10 GENNAIO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1202 19.66UnoMattina – 1184 19.31Storie Italiane – 1125 19.20Storie Italiane – 1151 16.35È Sempre Mezzogiorno – 1835 14.99Tg1 – 3738 23.74Pres. Oggi è un Altro Giorno – 2021 13.00Oggi è un Altro Giorno – 2063 14.87Paradiso delle Signore – 2085 17.29Tg1 – ndPres. Vita in Diretta – 2141 16.46Vita in Diretta – 2617 18.04Tg1 Conferenza DRAGHI – 3411 19.67L’Eredità: Il Meglio – 4118 19.75Tg1 – 5650 24.15SOLITI IGNOTI – 5353 21.24Non mi LASCIARE – 4561 20.32 2329 17.39 431 15.28 3245 26.26Fabrizio De Andrè & PFM – 735 7.55 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1272 21.74Mattino 5 News – 1130 18.43Mattino 5 News – ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 11 gennaio 2022)TV 10· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1202 19.66UnoMattina – 1184 19.31Storie Italiane – 1125 19.20Storie Italiane – 1151 16.35È Sempre Mezzogiorno – 1835 14.99Tg1 – 3738 23.74Pres. Oggi è un Altro Giorno – 2021 13.00Oggi è un Altro Giorno – 2063 14.87Paradiso delle Signore – 2085 17.29Tg1 – ndPres. Vita in Diretta – 2141 16.46Vita in Diretta – 2617 18.04Tg1 Conferenza– 3411 19.67L’Eredità: Il Meglio – 4118 19.75Tg1 – 5650 24.15– 5353 21.24Non mi– 4561 20.32 2329 17.39 431 15.28 3245 26.26Fabrizio De Andrè & PFM – 735 7.55 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1272 21.74Mattino 5 News – 1130 18.43Mattino 5 News – ...

Advertising

fabiofabbretti : La #ConferenzaDraghi al 19.7% di share su Rai 1. Lo speciale del Tg4 (3.1%) meglio di quello del TgLa7 (2.8%) - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 10 gennaio 2022. GFVIP al 21,4%, Non mi lasciare al 20,3% - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 10 gennaio 2022: Non mi lasciare, GF Vip 6 - tvblogit : Ascolti tv lunedì 10 gennaio 2022: Non mi lasciare, GF Vip 6 - IsaeChia : #GfVip 6, ecco gli ascolti della trentatreesima puntata Tutti i dati auditel della serata di lunedì 10 gennaio… -