Aggredito a Saronno | muore 55enne di Cesano Maderno | indagini dei carabinieri

(Di martedì 11 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordeiin corso sull’aggressione nella quale è morto a, sabato scorso, undi, Francesco Costa. Tutto è cominciato con una richiesta d’intervento al 118 per un malore in via Varese 25. Purtroppo, dopo il ricovero all’ospedale di Legnano, i sanitari hanno accertato che aveva una grave emorragia cerebrale. Per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

varesenews : Aggredito a Saronno, muore dopo 3 giorni in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredito Saronno

Varesenews

Secondo una prima ricostruzione l'uomo ha primala moglie colpendola con un coltello e ... I carabinieri della stazione di Carnago e della Compagnia diquesta mattina hanno fermato l'......le giovani. I due uomini sono stati riconosciuti dai carabinieri nel corso di un altro intervento per altri fatti all'interno di una casa. Gli aggressori sono stati identificati a...Un uomo di 55 anni è morto ieri in ospedale a Legnano (Milano) per emorragia cerebrale, a seguito di un'aggressione durante una presunta rissa scaturita per banali motivi, sabato sera a Saronno (Vares ...Sono stati attimi di pura follia quelli vissuti sabato pomeriggio in piazza Cadorna a Saronno, davanti alla stazione ferroviaria, dove un 36enne peruviano ...