Vladimir Putin | lo sceriffo dell' est

Il presidente russo Vladimir Putin si presenta alla settimana chiave dei negoziati con l'Occidente fedele alla propria retorica: la minaccia alle istituzioni statali del Kazakistan non è causata da proteste spontanee dovute all'aumento dei prezzi del carburante, ma è frutto di "metodi in stile Maidan". Il riferimento è alla piazza di Kiev simbolo delle proteste contro il governo ucraino del 2014, annoverate dal Cremlino nell'elenco delle "rivoluzioni colorate" sponsorizzate dall'Occidente. "Non permetteremo che si attui lo scenario delle cosiddette rivoluzioni colorate", ha ammonito il leader del Cremlino, ribadendo che per Mosca quanto accaduto in Kazakistan è "un'aggressione esterna". Dato il biglietto da visita con cui Putin si presenta a Ginevra, è bene non aspettarsi soluzioni ...

