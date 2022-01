Travaglia-Kecmanovic in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Sydney 2022

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Stefanodovrà vedersela con Miomiral primo turno dell‘Atp 250 di. L’azzurro, sconfitto all’ultimo turno del tabellone di qualificazione, è stato ripescato come lucky loser e sfiderà il numero 78 del mondo. Steto è avanti 1-0 nei precedenti e inoltre per il serbo si tratta del primo match dell’anno. Tuttavia, secondo i bookmakers, sarà proprioa scendere in campo con i favori del pronostico. L’incontro si svolgerà martedì 11 gennaio, come secondo incontro sul Campo 1 a partire dalle ore 01.00 italiane (dopo O’Connel-Baez). Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con concreta chance di seguire il match in livemediante il sito ufficiale dell’emittente ...

... Popyrin - Martinez Non prima delle 09:00, Durasovic - Murray Non prima delle 10:30, Raducanu - Rybakina Court 1 Dalle 01:00, O'Connell - Baez A seguire,Non prima delle 05:00, ...Intanto Stefanoè entrato nel tabellone principale: il 30enne di Ascoli Piceno, n.86 del ... Il marchigiano affronterà al primo turno il serbo Miomir, n.78 Atp, già superato al ...Esordio stagionale vincente per i due italiani riserve del team di ATP Cup. Lorenzo perde il primo set ma vince in volata; Fognini evita Kyrgios; Travaglia ripescato come lucky loser ...Il programma e l’ordine di gioco dei tornei Atp e Wta di Sydney 2022 di martedì 11 gennaio. Tra gli atleti impegnati c’è Stefano Travaglia, ripescato come lucky loser dopo e ...