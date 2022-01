Tabellone Wta 500 Sydney 2022: Barty numero 1, presenti Muguruza e Raducanu (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tabellone principale del Wta 500 di Sydney 2022, torneo australiano in programma da lunedì 10 a sabato 15 gennaio. Ashleigh Barty protagonista in territorio amico, testa di serie numero 1 e con percorso obiettivamente favorevole: bye al primo turno e sfida con una tra Priscilla Hon e Jacqueline Cristian in seconda istanza. presenti anche Garbine Muguruza, Emma Raducanu, Anett Kontaveit, Iga Swiatek e Petra Kvitova, tutte potenziali e credibili vincitrici dell’evento. Riflettori, inoltre, sul talento di Ons Jabeur, fantasiosa tennista tunisina. Nessuna italiana in main draw: di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo di Sydney. Tabellone WTA 500 Sydney 2022 PRIMO TURNO (3) ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilprincipale del Wta 500 di, torneo australiano in programma da lunedì 10 a sabato 15 gennaio. Ashleighprotagonista in territorio amico, testa di serie1 e con percorso obiettivamente favorevole: bye al primo turno e sfida con una tra Priscilla Hon e Jacqueline Cristian in seconda istanza.anche Garbine, Emma, Anett Kontaveit, Iga Swiatek e Petra Kvitova, tutte potenziali e credibili vincitrici dell’evento. Riflettori, inoltre, sul talento di Ons Jabeur, fantasiosa tennista tunisina. Nessuna italiana in main draw: di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo diWTA 500PRIMO TURNO (3) ...

