Advertising

fanpage : La #scuola è nel caos, migliaia di studenti positivi - NicolaPorro : ?? Sulla scuola è caos. Alcuni prof tifano per la #Dad? Pubblico questo bellissimo intervento di un #preside fuori d… - alexbarbera : Scanner, mascherine, tre dosi, obblighi vaccinali, pass, superpass, e i presidi dicono che non possono ancora garan… - telodogratis : Scuola, presidi: “Previste 200mila classi in Dad entro 7 giorni” - ilmessaggeroit : #scuola, i presidi: «In 7 giorni 200mila classi in #dad». Il governo frena: «Impugneremo ordinanze inopportune» -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola presidi

...Nazionale, è intervenuto a 'Storie Italiane', trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, sulla questione. L'...Ore 11.02 -: ricorso Avvocatura Stato contro la Dad in Campania Anche l'Avvocatura ... Ore 10.19 -: previste 200mila classi in Dad in 7 giorni "Le previsioni della rivista specializzata ...La decisione del Governo di riaprire subito le scuole in presenza non può che lasciare perplessi, e per varie ragioni: i presidi hanno annunciato che la situazione, a causa del personale in quarantena ...La fosca previsione arriva dai presidi: tra una settimana da oggi ci saranno 200mila classi in Dad. Il rientro in presenza, secondo i dirigenti ...