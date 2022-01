Scuola, caos Lazio. I presidi: “Era meglio rimandare”. A Monterotondo gli studenti indicono uno sciopero ad oltranza “aspettando la Dad” – Video (Di lunedì 10 gennaio 2022) “I due anni trascorsi ci hanno insegnato che una misura davvero efficace è quella di limitare, in vista del picco, i contatti tra le persone. La riapertura delle scuole, in un momento in cui gli studenti hanno appena iniziato a vaccinarsi o a fare i richiami, a seconda delle fasce d’età, ci preoccupa, così come preoccupa i presidi. Per questo chiediamo uno stop di 15 giorni, da recuperare poi a giugno, quando dovremmo essere fuori dall’emergenza”, questo, come scriviamo in un altro articolo, quanto afferma stamane dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che, d’accordo con le Regioni e numerosi ‘esperti’, non sono affatto d’accordo sul ritorni in presenza da oggi nelle scuole. Scuola, i presidi: “Sarebbe stato preferibile rinviare di due o tre settimane, il numero degli alunni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) “I due anni trascorsi ci hanno insegnato che una misura davvero efficace è quella di limitare, in vista del picco, i contatti tra le persone. La riapertura delle scuole, in un momento in cui glihanno appena iniziato a vaccinarsi o a fare i richiami, a seconda delle fasce d’età, ci preoccupa, così come preoccupa i. Per questo chiediamo uno stop di 15 giorni, da recuperare poi a giugno, quando dovremmo essere fuori dall’emergenza”, questo, come scriviamo in un altro articolo, quanto afferma stamane dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che, d’accordo con le Regioni e numerosi ‘esperti’, non sono affatto d’accordo sul ritorni in presenza da oggi nelle scuole., i: “Sarebbe stato preferibile rinviare di due o tre settimane, il numero degli alunni ...

