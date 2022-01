Sconfitta esterna di Atlanta, 8 punti per Gallinari (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta esterna di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 15mila spettatori della Crypto.com Arena di Los Angeles, gli Hawks si sono arresi di fronte ai Clippers per 106-93 nonostante i 21 punti, tra i padroni di casa, di Coffey, top scorer della serata. Tra gli ospiti, 8 punti, con 3 rimbalzi e un assist, in 19 minuti di impiego per l'azzurro Danilo Gallinari. Golden State si riprende la vetta della Western Conference, seppur in coabitazione con Phoenix: decisivo il 96-82 inflitto dai Warriors ai Cleveland Cavaliers nel giorno del rientro, tra i californiani, di Klay Thompson, a referto con 17 punti (28 del ‘solitò Stephen Curry). Non bastano i 35 punti di LeBron James ai Los Angeles Lakers, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –dinella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 15mila spettatori della Crypto.com Arena di Los Angeles, gli Hawks si sono arresi di fronte ai Clippers per 106-93 nonostante i 21, tra i padroni di casa, di Coffey, top scorer della serata. Tra gli ospiti, 8, con 3 rimbalzi e un assist, in 19 minuti di impiego per l'azzurro Danilo. Golden State si riprende la vetta della Western Conference, seppur in coabitazione con Phoenix: decisivo il 96-82 inflitto dai Warriors ai Cleveland Cavaliers nel giorno del rientro, tra i californiani, di Klay Thompson, a referto con 17(28 del ‘solitò Stephen Curry). Non bastano i 35di LeBron James ai Los Angeles Lakers, ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta esterna di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai qu… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Sconfitta esterna di Atlanta, 8 punti per Gallinari - - IlModeratoreWeb : Sconfitta esterna di Atlanta, 8 punti per Gallinari - - RaiSport : #nba ?? Sconfitta esterna di #Atlanta, 8 punti per #Gallinari Nella notte italiana dell'Nba gli Hawks cedono per 10… - ItaliaNotizie24 : Sconfitta esterna di Atlanta, 8 punti per Gallinari -

Ultime Notizie dalla rete : Sconfitta esterna Il commento di Luciano: 21a giornata di serie A - Milano Post ... mentre per la Samp, sempre più inguaiata nella lotta per non retrocedere, è la seconda sconfitta ... la Salernitana conquista la terza vittoria in campionato, la seconda esterna, e si porta a - 6 dal ...

Lazio, Sarri: "Giocata a viso aperto. Mercato? La società sa cosa serve" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta esterna rimediata in casa dell'Inter: le sue dichiarazioni Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Inter - Lazio, match valido per la 21esima giornata di Serie A. Queste le sue parole, ...

Sconfitta esterna di Atlanta, 8 punti per Gallinari Agenzia di stampa Italpress Italpress Sconfitta esterna di Atlanta, 8 punti per Gallinari ROMA (ITALPRESS) - Sconfitta esterna di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 15mila spettatori della Crypto.com A ...

Sarri: “Mercato? Alcuni sono inadatti al mio gioco” Maurizio Sarri ha parlato dopo la sconfitta esterna rimediata in casa dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni sul mercato e sull'andamento di alcuni calciatori ...

... mentre per la Samp, sempre più inguaiata nella lotta per non retrocedere, è la seconda... la Salernitana conquista la terza vittoria in campionato, la seconda, e si porta a - 6 dal ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo larimediata in casa dell'Inter: le sue dichiarazioni Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Inter - Lazio, match valido per la 21esima giornata di Serie A. Queste le sue parole, ...ROMA (ITALPRESS) - Sconfitta esterna di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 15mila spettatori della Crypto.com A ...Maurizio Sarri ha parlato dopo la sconfitta esterna rimediata in casa dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni sul mercato e sull'andamento di alcuni calciatori ...