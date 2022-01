Sci di fondo, niente più gare fino a Pechino? Buco nero in calendario, nuovo passo falso dell’attuale management (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quale sport presente in ogni singola edizione dei Giochi olimpici sin dal 1924 e considerato uno dei più “nobili” nel panorama delle discipline invernali non manderà in scena alcuna competizione di primo livello dal 4 gennaio al 5 febbraio? Se la vostra risposta è “Sci di fondo” allora complimenti, avete vinto un orsacchiotto. Già, perché allo stato attuale delle cose, la Coppa del Mondo è in letargo sino a fine febbraio! La ragione è presto detta. La tappa del massimo circuito prevista a Les Rousses (Francia) dal 14 al 16 gennaio è stata cancellata settimana scorsa a causa dei timori legati alla pandemia di Covid-19. Oggi anche Planica (Slovenia), deputata a ospitare la Coppa del Mondo il 22 e 23 gennaio, ha alzato bandiera bianca per la medesima ragione. Inoltre il weekend del 29-30 gennaio era stato lasciato vuoto sin da programma originario, così come quello del ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quale sport presente in ogni singola edizione dei Giochi olimpici sin dal 1924 e considerato uno dei più “nobili” nel panorama delle discipline invernali non manderà in scena alcuna competizione di primo livello dal 4 gennaio al 5 febbraio? Se la vostra risposta è “Sci di” allora complimenti, avete vinto un orsacchiotto. Già, perché allo stato attuale delle cose, la Coppa del Mondo è in letargo sino a fine febbraio! La ragione è presto detta. La tappa del massimo circuito prevista a Les Rousses (Francia) dal 14 al 16 gennaio è stata cancellata settimana scorsa a causa dei timori legati alla pandemia di Covid-19. Oggi anche Planica (Slovenia), deputata a ospitare la Coppa del Mondo il 22 e 23 gennaio, ha alzato bandiera bianca per la medesima ragione. Inoltre il weekend del 29-30 gennaio era stato lasciato vuoto sin da programma originario, così come quello del ...

