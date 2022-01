Ritorno in aula Una scommessa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Anche se è inverno, si starà tra i banchi «come d’autunno sugli alberi le foglie». Oggi il mondo della scuola rientra in classe ma è come una scommessa, ogni giorno potrebbe scattare l’ordine di rintanarsi in casa e seguire le lezioni attraverso la Dad, la didattica a distanza. Sarà come stare in trincea, ma è difficile evitare questa specie di roulette russa cui sono sottoposti studenti, insegnanti e presidi. La variante Omicron - contagiosissima soprattutto tra i più giovani - impazza (anche se pare aver raggiunto il picco almeno in Lombardia, speriamo sia così) ed è difficile pensare che qualche ragazzo (per non dire i docenti, anche se hanno tre dosi) non arrivi già contagiato e finisca per innescare altri cluster. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Anche se è inverno, si starà tra i banchi «come d’autunno sugli alberi le foglie». Oggi il mondo della scuola rientra in classe ma è come una, ogni giorno potrebbe scattare l’ordine di rintanarsi in casa e seguire le lezioni attraverso la Dad, la didattica a distanza. Sarà come stare in trincea, ma è difficile evitare questa specie di roulette russa cui sono sottoposti studenti, insegnanti e presidi. La variante Omicron - contagiosissima soprattutto tra i più giovani - impazza (anche se pare aver raggiunto il picco almeno in Lombardia, speriamo sia così) ed è difficile pensare che qualche ragazzo (per non dire i docenti, anche se hanno tre dosi) non arrivi già contagiato e finisca per innescare altri cluster.

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - infoitinterno : Il ritorno in aula dopo le feste: come si applicano le nuove regole, dagli asili alle superiori - Grazian13797081 : Lunedì 10 gennaio 2022. Fine vacanze, ritorno in aula. Chat mamme: SILENTE! ?? (festeggio perché ieri sera era in piena attività ??). - messveneto : Il ritorno in aula: ecco come si applicano le nuove regole, dagli asili alle superiori - Italia_Notizie : La scuola alla prova tra assenze e dad, oggi il ritorno in classe tra le proteste -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno aula Rientro a scuola nella bufera Covid. "In 7 giorni 200mila classi in Dad" ... da noi, almeno 800mila persone saranno confinate in aula per ore, con il rischio che, se ci ... Roberto Lagalla, non escludendo di slittare il ritorno sui banchi fino a cinque giorni. "Abbiamo già ...

Bianchi: 'Ingiustificabile tutto aperto tranne la scuola' La scelta di riportare tutti gli studenti in aula è motivata dall'"evidenza che il prolungato e ... Così il ministro Patrizio Bianchi a Radio 1, nel giorno del ritorno in classe degli studenti. "Stiamo ...

Il ritorno in aula dopo le feste: come si applicano le nuove regole, dagli asili alle superiori Il Messaggero Veneto Termosifoni spenti in molte scuole, il ritorno in aula è da brividi Si torna in aula con la paura del Covid, ma si registrano anche altri problemi, come le aule gelide per il malfunzionamento dei termosifoni. Diversi i casi segnalati a Latina e provincia, a cominciare ...

Scuole aperte: protesta davanti alla Prefettura di Salerno (VIDEO) Tempo di lettura: < 1 minuto. Salerno – “La scuola a scuola”: continua a ribadirlo il comitato che rappresenta genitori e famiglie che si battono per le scuole aperte in presenza a Salerno e che oggi ...

... da noi, almeno 800mila persone saranno confinate inper ore, con il rischio che, se ci ... Roberto Lagalla, non escludendo di slittare ilsui banchi fino a cinque giorni. "Abbiamo già ...La scelta di riportare tutti gli studenti inè motivata dall'"evidenza che il prolungato e ... Così il ministro Patrizio Bianchi a Radio 1, nel giorno delin classe degli studenti. "Stiamo ...Si torna in aula con la paura del Covid, ma si registrano anche altri problemi, come le aule gelide per il malfunzionamento dei termosifoni. Diversi i casi segnalati a Latina e provincia, a cominciare ...Tempo di lettura: < 1 minuto. Salerno – “La scuola a scuola”: continua a ribadirlo il comitato che rappresenta genitori e famiglie che si battono per le scuole aperte in presenza a Salerno e che oggi ...