Riconosciuta la terapia al plasma di De Donno | Ma resta un’ombra sulla sua fine (Di lunedì 10 gennaio 2022) La terapia implementata dal compianto dottor Giuseppe De Donno contro il Covid, è stata ora finalmente Riconosciuta, mentre nel nostro Paese si è avversata tanto da portare il medico eroe al suicidio, per cause ancora oggi sconosciute. Un triste capitolo riguardante la pandemia che ha provocato una ferita che oggi brucia come non mai. Il L'articolo Riconosciuta la terapia al plasma di De Donno Ma resta un’ombra sulla sua fine proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laimplementata dal compianto dottor Giuseppe Decontro il Covid, è stata ora finalmente, mentre nel nostro Paese si è avversata tanto da portare il medico eroe al suicidio, per cause ancora oggi sconosciute. Un triste capitolo riguardante la pandemia che ha provocato una ferita che oggi brucia come non mai. Il L'articololaaldi DeMasuaproviene da La Luce di Maria.

Riconosciuta la terapia al plasma di De Donno | Ma resta un'ombra sulla sua fine La Luce di Maria

