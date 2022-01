Repubblica | quello di Draghi alla Serie A era un aut aut mascherato da proposta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ora è ormai chiaro a tutti chediA fosse un aut aut. C’è voluto qualche giorno, poi tutti si sono arresi all’evidenza.lo scrive chiaro e tondo in un articolo in cui fa i conti in testa al calcio italiano. Quanto costerà la riduzione del pubblico a 5mila spettatori per le prossime due giornate. Un danno da quindici milioni di euro. Forse addirittura venti. LaA tira il bilancio della chiusura quasi totale degli stadi nelle prossime due giornate di campionato. Una chiusura auto inflitta sulla scorta dell’aut autdaarrivato dal governo: chiudete voi o lo faremo noi. L'articolo ilNapolista.