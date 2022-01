Neve e ghiaccio, fila di auto bloccata sul monte Nerone. E 5 Comuni chiudono le scuole (Di lunedì 10 gennaio 2022) URBINO - Annunciata sabato, l'ondata di maltempo è arrivata puntuale ieri con la prima nevicata del 2022 che ha imbiancato tutta la provincia. Nelle città dell'interno da Cagli, a Urbino, a Serra Sant'... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 gennaio 2022) URBINO - Annunciata sabato, l'ondata di maltempo è arrivata puntuale ieri con la prima nevicata del 2022 che ha imbiancato tutta la provincia. Nelle città dell'interno da Cagli, a Urbino, a Serra Sant'...

Ultime Notizie dalla rete : Neve ghiaccio Neve e ghiaccio, fila di auto bloccata sul monte Nerone. E 5 Comuni chiudono le scuole ... in previsione della nevicata notturna e della formazione del ghiaccio nelle prime ore del giorno ...che si sono fatti trovare del tutto impreparati con gli pneumatici delle auto perché la neve che ...

Neve e ghiaccio: i Vigili del Fuoco impegnati in tutta la regione 1' di lettura 09/01/2022 - I Vigili del fuoco stanno intervenendo dal primo pomeriggio di domenica per le copiose nevicate che hanno investito la Regione. Al momento sono stati effettuati circa 70 ...

Ghiaccio e neve a Gradoli, disagi alla circolazione Tuscia Web Neve e ghiaccio, fila di auto bloccata sul monte Nerone. E 5 Comuni chiudono le scuole URBINO - Annunciata sabato, l’ondata di maltempo è arrivata puntuale ieri con la prima nevicata del 2022 che ha imbiancato tutta la provincia. Nelle città dell’interno ...

Gelo previsto anche per oggi Come previsto, dalle stazioni meteo ed esperti di meteorologia dei Castelli Romani, ieri pomeriggio c'è stata una ricca spolverata di neve nella zona dei Pratoni del Vivaro sui Colli Albani. Precipita ...

