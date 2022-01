Mongolfiera atterra su strada nel Bellunese | donna ferita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mongolfiera atterra

Laera partita da Innsbruck, e per cause tecniche ha perso quota sopra il paese della Val Zoldana, ha dapprima sfiorato il tetto di un garage tranciando dei fili elettrici, per poi ...... assieme a letture animate per bambini e festa di 'Halloween' con l'associazione genitori della scuola dell'infanzia - Tutte le info Busto Arsizio: ladi Volandiain piazza San ...FORNO DI ZOLDO (Belluno) - Una donna danese è rimasta ferita a causa dell'atterraggio di emergenza di una mongolfiera, in cui era a bordo assieme a 3 compagni di viaggio, rimasti illesi, ...Una donna danese è rimasta ferita a causa dell'atterraggio di emergenza di una mongolfiera, in cui era a bordo assieme a tre compagni, rimasti illesi, e che è caduta nel primo pomeriggio a Forno di Zo ...