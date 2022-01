Milan, il Lille dice no alla cessione di Botman: le possibili alternative (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'olandese sembrava il profilo ideale per la retroguardia del Milan. Il no del Lille però cambia i piani. Leggi su 90min (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'olandese sembrava il profilo ideale per la retroguardia del. Il no delperò cambia i piani.

Advertising

AntoVitiello : #Massara a Sky su #Conti in prestito alla Samp: 'E' in via di definizione, potrebbe chiudersi domani'. Su #Botman:… - AlfredoPedulla : I rapporti tra #Milan e #Lille sono eccellenti (#Leao docet, anche #Maignan) e per #Botman c’è una partita aperta.… - cmdotcom : #Milan , si accende la pista Botman: vertice con il Lille, la situazione - MatteDj23 : “Prestito con ddr, il milan ci prova ed il lille è disposto al dialogo” CERTAMENTE - MilanWorldForum : Milan: Botman, la posizione del Lille e le alternative. Le news QUI -) -