Liceo Orazio | la preside | troppe assenze complicano rientro

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “Anche io ho firmato l’appello che chiedeva di posticipare la riapertura, che è stato frainteso da qualcuno, che l’ha letto come un modo per scappare da una problematica. Non è così, si tratta di un problema organizzativo, con molti docenti e studenti assenti la situazione è difficilmente gestibile”. Così la dirigente scolastica del’ di Roma, Maria Grazia Lancellotti, contattata dall’Agenzia Dire. “Come era evidente già nei giorni scorsi, molti ragazzi sono assenti, perché positivi o in quarantena, quindi inevitabilmente tante classi sono costrette alla didattica ibrida, in presenza e a distanza, che è la modalità peggiore da un punto di vista didattico”, continua Lancellotti. “Ovviamente l’insegnamento in presenza è sempre il migliore, il rapporto umano è insostituibile, ma penso sarebbe stato meglio aspettare il picco di questa ...