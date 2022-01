Lega, Giannini: Stadio Olimpico rimane nome migliore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “La maestosità e l’universalità di Roma nel mondo non possono essere espresse con un nome dedicato a questo o a quell’atleta, per quanto grande esso sia. Ecco perché ritengo sia sbagliato dedicare a Paolo Rossi, come a chiunque altro, l’impianto sportivo della Capitale d’Italia.” “Roma non si fa tirare per la giacchetta da nessuna parte, da nessun colore. Roma è internazionale, culla della storia e della civiltà occidentale. Ecco perché, pur potendo o volendo attingere ad un olimpo di grandi stelle, non ci può essere un titolo migliore di cui fregiarsi se non Stadio Olimpico”. Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “La maestosità e l’universalità di Roma nel mondo non possono essere espresse con undedicato a questo o a quell’atleta, per quanto grande esso sia. Ecco perché ritengo sia sbagliato dedicare a Paolo Rossi, come a chiunque altro, l’impianto sportivo della Capitale d’Italia.” “Roma non si fa tirare per la giacchetta da nessuna parte, da nessun colore. Roma è internazionale, culla della storia e della civiltà occidentale. Ecco perché, pur potendo o volendo attingere ad un olimpo di grandi stelle, non ci può essere un titolodi cui fregiarsi se non”. Così in una nota il consigliere regionale della, Daniele. (Agenzia Dire)

