La peste suina africana arriva anche in Italia, allarme in Liguria e Piemonte (Di lunedì 10 gennaio 2022) Trovati morti 3 animali con peste africana accertata. Nessun pericolo per l'uomo, il virus non si trasmette La peste suina africana è una malattia estremamente contagiosa per gli animali, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus, che colpisce solo i suini domestici e selvatici causando un'elevata mortalità. Per l'essere umano non c'è pericolo, in L'articolo proviene da Consumatore.com.

