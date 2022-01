Golden Globe 2022: Il potere del cane, West Side Story e Succession tra i premiati (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il potere del cane, West Side Story e Succession trionfano nell'anno in cui la cerimonia dei Golden Globe 2022 diventa un evento privato boicottato dalle star. Gli scandali e le polemiche che hanno colpito la Hollywood Foreign Press Association hanno dato vita all'edizione dei Golden Globe 2022 più inusuale di sempre, con una cerimonia privata a cui non hanno partecipato le star e l'annuncio dei vincitori - tra cui hanno trionfato Il potere del cane di Jane Campion, West Side Story di Steven Spielberg e la serie Succession - annunciati via liveblog. Di seguito la lista completa dai ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildeltrionfano nell'anno in cui la cerimonia deidiventa un evento privato boicottato dalle star. Gli scandali e le polemiche che hanno colpito la Hollywood Foreign Press Association hanno dato vita all'edizione deipiù inusuale di sempre, con una cerimonia privata a cui non hanno partecipato le star e l'annuncio dei vincitori - tra cui hanno trionfato Ildeldi Jane Campion,di Steven Spielberg e la serie- annunciati via liveblog. Di seguito la lista completa dai ...

Advertising

Corriere : Golden Globe, delusione per Sorrentino. Il miglior film straniero è «Drive My Car» - RaiNews : Il Golden Globe 2022 alla regista australiana con 'Il potere del cane' - Adnkronos : Golden Globe 2022, vince Jane #Campion con 'Il potere del cane'. Delusione per l’Italia. #notizie - SilvSottile : #GoldenGlobes #GoldenGlobe #GoldenGlobes2022 #GoldenGlobe2022 - I vincitori: - uuuugosp : andrew ha vinto il golden globe come miglior attore in una commedia o musical godo -