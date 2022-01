Genoa, anche per Biraschi spuntano le sirene Turche (Di lunedì 10 gennaio 2022) spuntano le sirene Turche per il difensore del Genoa Davide Biraschi: il Cagliari ora deve fare attenzione alla concorrenza Non solo il Cagliari nella corsa a Davide Biraschi, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, ci sarebbero anche alcune sirene Turche. Il difensore, in uscita dal club ligure, piace anche al Kargumruk dove sono già presenti altri italiani e che punta tra gli altri anche Caceres. CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)leper il difensore delDavide: il Cagliari ora deve fare attenzione alla concorrenza Non solo il Cagliari nella corsa a Davide, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, ci sarebberoalcune. Il difensore, in uscita dal club ligure, piaceal Kargumruk dove sono già presenti altri italiani e che punta tra gli altriCaceres. CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

