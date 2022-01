Draghi: “Scuole aperte, grazie ai vaccini. I problemi? Dei no vax” (Di lunedì 10 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Non ha senso chiudere le Scuole prima di tutto il resto. E quest’anno non ci sono motivi, grazie alla vaccinazione. Probabilmente ci sarà un aumento delle classi in Dad dalle prossime settimane”. Il presidente del consiglio Mario Draghi spiega il nuovo decreto Covid. Docenti sospesi dal 15 dicembre senza motivazione: 0,72% no vax. A oggi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 10 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Non ha senso chiudere leprima di tutto il resto. E quest’anno non ci sono motivi,alla vaccinazione. Probabilmente ci sarà un aumento delle classi in Dad dalle prossime settimane”. Il presidente del consiglio Mariospiega il nuovo decreto Covid. Docenti sospesi dal 15 dicembre senza motivazione: 0,72% no vax. A oggi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

matteorenzi : Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta ister… - raffaellapaita : “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa ch… - MCriscitiello : @SerieA - Asl 3-1. Finale. Over/gol. Draghi pensasse alle scuole che partono lunedì in Non sicurezza, ai contatti s… - immediatonet : ?? #Covid, #Draghi: “I problemi di oggi dipendono dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Scuole? Prioritario tener… - macaruzzo : RT @FilBarbera: Ma Draghi è Presidente del Consiglio di quale Paese? Perché a sentirlo parlare pare una critica serrata al Governo italiano… -