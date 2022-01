Verona-Salernitana 1-2, Colantuono: “Vittoria importante, vogliamo giocarcela fino alla fine” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Prima di parlare della partita vorrei fare i complimenti alla squadra, perché abbiamo vissuto un momento davvero difficile, tra covid e infortuni. I ragazzi non hanno mai mollato, si sono sempre comportati in maniera esemplare. Abbiamo vinto una partita importante su un campo difficile. Lo abbiamo fatto bene, con quello che avevamo oggi”. Così Stefano Colantuono nel post partita di Verona-Salernitana, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A e terminata 1-2. Ai microfoni di Dazn, il tecnico dei granata ha aggiunto: “Abbiamo giocato come l’avevamo preparata. Con un dispendio di energie il meno importante possibile, in quanto avevamo soprattutto meno centrocampisti. Credo che le occasioni più nitide le abbiamo create noi. In questo momento dobbiamo fare di necessità virtù. In ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Prima di parlare della partita vorrei fare i complimentisquadra, perché abbiamo vissuto un momento davvero difficile, tra covid e infortuni. I ragazzi non hanno mai mollato, si sono sempre comportati in maniera esemplare. Abbiamo vinto una partitasu un campo difficile. Lo abbiamo fatto bene, con quello che avevamo oggi”. Così Stefanonel post partita di, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A e terminata 1-2. Ai microfoni di Dazn, il tecnico dei granata ha aggiunto: “Abbiamo giocato come l’avevamo preparata. Con un dispendio di energie il menopossibile, in quanto avevamo soprattutto meno centrocampisti. Credo che le occasioni più nitide le abbiamo create noi. In questo momento dobbiamo fare di necessità virtù. In ...

