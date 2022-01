Trieste, il cadavere di un giovane trovato in un ostello: fermato il presunto autore dell'omicidio (Di domenica 9 gennaio 2022) Ha 17 anni, Robert Trajkovich, il ragazzo ucciso in un ostello a Trieste e sarebbe stato strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane poco più che maggiorenne . Il presunto autore è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Ha 17 anni, Robert Trajkovich, il ragazzo ucciso in une sarebbe stato strangolato forse per motivi di gelosia da unpoco più che maggiorenne . Ilè stato ...

Advertising

RaiNews : Giovane trovato morto in un ostello a Trieste, si indaga per omicidio passionale - RaiNews : Il giallo della donna scomparsa - rtl1025 : ?? Il cadavere di un ragazzo di 17 anni è stato rinvenuto ieri sera in un #ostello a #Trieste. Secondo gli inquirent… - QuotidianPost : Cadavere di un 17enne ritrovato in un ostello a Trieste - infoitinterno : Trieste, trovato il cadavere di un giovane in un ostello: ipotesi omicidio, indagini in corso -