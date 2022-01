The Voice Senior, scontro fra Loredana Bertè e Orietta Berti: “La prima sono stata io!”. Ecco cosa è accaduto (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel corso della puntata di The Voice Senior andata in onda venerdì 7 gennaio 2022 Orietta Berti e Loredana Bertè hanno battibeccato confrontandosi sulle loro esperienze in Russia. Tutto è nato dalla presenza in gara di Massimo Rastrelli detto Mr Zivago, un ex artista che ha trovato successo negli anni Ottanta a Mosca e in altri paesi dell’est con la hit dance Little Russian. Dopo la performance dell’uomo, Berti ha confidato di essere stata la prima cantante italiana ad esibirsi in Russia, spiegando di essere stata invitata perché nel suo paese d’origine, Cavriago (Reggio Emilia), è presente una statua di Lenin. A quel punto Loredana Bertè è intervenuta: “Lo sai che io ho rappresentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel corso della puntata di Theandata in onda venerdì 7 gennaio 2022hanno battibeccato confrontandosi sulle loro esperienze in Russia. Tutto è nato dalla presenza in gara di Massimo Rastrelli detto Mr Zivago, un ex artista che ha trovato successo negli anni Ottanta a Mosca e in altri paesi dell’est con la hit dance Little Russian. Dopo la performance dell’uomo,ha confidato di esserelacantante italiana ad esibirsi in Russia, spiegando di essereinvitata perché nel suo paese d’origine, Cavriago (Reggio Emilia), è presente una statua di Lenin. A quel puntoè intervenuta: “Lo sai che io ho rappresentato ...

LoredanaBerte : Stasera tutti su Rai Uno per l’ultima BLIND di The Voice Senior 2?? io e gli altri giudici non vediamo l’ora di chiu… - FQMagazineit : The Voice Senior, scontro fra Loredana Bertè e Orietta Berti: “La prima sono stata io!”. Ecco cosa è accaduto - MarianoMoselli : Completamente saturo di Orietta Berti. Onnipresente, da Sanremo, da Fazio, e dalla Venier e the Voice e manco a cap… - The_Kiko_Voice : @SocialmenteDiv1 @SocialmenteDiv1 no!! Non sei l’unico!! Pure io l’ho evitata come la peste!! - literatiskid : uscite il video di gigi che indiretta la petty a the voice e finiamo come si deve -