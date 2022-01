Salernitana, finalmente si ricomincia (Di domenica 9 gennaio 2022) di Marco De Martino Prima volta in campo in questo 2022, prima volta in campo Tre settimane dopo l’umiliante 0-5 interno con l’Inter e, soprattutto, prima volta in campo sotto la nuova gestione targata Danilo Iervolino, per la Salernitana. A Verona gli uomini di Stefano Colantuono, si presenteranno falcidiati dalle assenze a causa dei contagi al covid della trasferta di Udine e che hanno fatto saltare ai Granata proprio il match con i Friuliani e, appena 3 giorni fa, quello previsto all’Arechi contro il Venezia. Dopo il giro di vite della Lega a, corroborato dalle sentenze di ieri del Tar della Campania, Piemonte e Friuli, a partire da oggi si ricomincerà a giocare, anche se con formazioni ampiamente condizionate dalle emergenze da. La Salernitana si presenterà al Bentegodi con almeno otto assenze dovute alle positività al covid, sempre che il giro di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 9 gennaio 2022) di Marco De Martino Prima volta in campo in questo 2022, prima volta in campo Tre settimane dopo l’umiliante 0-5 interno con l’Inter e, soprattutto, prima volta in campo sotto la nuova gestione targata Danilo Iervolino, per la. A Verona gli uomini di Stefano Colantuono, si presenteranno falcidiati dalle assenze a causa dei contagi al covid della trasferta di Udine e che hanno fatto saltare ai Granata proprio il match con i Friuliani e, appena 3 giorni fa, quello previsto all’Arechi contro il Venezia. Dopo il giro di vite della Lega a, corroborato dalle sentenze di ieri del Tar della Campania, Piemonte e Friuli, a partire da oggi si ricomincerà a giocare, anche se con formazioni ampiamente condizionate dalle emergenze da. Lasi presenterà al Bentegodi con almeno otto assenze dovute alle positività al covid, sempre che il giro di ...

