Mattia Zenzola di Amici 2021 | chi è | età | latino americano | di dov’è | Instagram | Nunzio | vita privata

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Mattia Zenzola, ballerino di latino amico, dopo una settimana 'in sospeso' è riuscito a conquistarsi la maglia e sarà seguito nel suo percorso dal maestro Raimondo Todaro. Ma conosciamolo meglio! Mattia Zenzola di Amici 2021: chi è il ballerino di latino americano, età, Nunzio Mattia Zenzola è nato il 15 gennaio del 2004, sotto il segno del Capricorno, a Bari. Ha 17 anni e nella vita è uno studente con la grande passione per la danza. Mattia è specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba ...

