Covid Cina | focolaio Omicron a Tianjin | test per 14 milioni di persone

(Di domenica 9 gennaio 2022) La variantearriva nella città portuale di, vicino a Pechino, che effettueràdi massa per 14didopo che . In almeno due di loro è stata confermata la variante. Idi massa, iniziati oggi, saranno completati entro due giorni dopo ilregistrato in una struttura per il dopo scuola che ha coinvolto 15 studenti di età compresa tra gli otto e i 13 anni, un dipendente del centro e quattro genitori. I primi due contagi confermati, della variante, sono stati una bambina di 10 anni e una donna di 29 che lavora al dopo scuola. Finora ihanno rilevato 18 positivi e 767 negativi. Ai cittadini è stato chiesto di restare a casa o comunque nelle ...

Ore 12.20 - Cina, la città di Tianjing fa 14 milioni di tamponi per 20 casi di Covid. Nella città cinese di Tianjing sono stati registrati 20 casi di Covid-19: per questo, sono stati imposti 14 milioni di tamponi.