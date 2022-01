Classifica Serie A, caos nella giornata dell’Epifania: ecco la situazione (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ventesimo turno di Serie A ha lasciato in dote una confusione non indifferente. A farne le spese la Classifica, inevitabilmente incompleta. Ben quattro partite, infatti, non si sono disputate a cause delle restrizioni imposte dalle Asl territoriali. La capolista Inter, nonostante si sia regolarmente presentata al Dall’Ara, non ha potuto disputare il match a causa dell’assenza dell’avversario: il Bologna. Stesso discorso per Atalanta e Fiorentina, che hanno aspettato invano l’arrivo di Torino e Udinese. La Salernitana, infine, non è scesa in campo nella partita casalinga contro il Venezia. Si è invece disputata Sampdoria-Cagliari, scontro salvezza vinto dai sardi per 2-1 grazie alle reti di Deiola e Pavoletti. Rossoblù alla loro seconda vittoria in campionato e ora al terzultimo posto alla caccia dello Spezia. Allo stadio Olimpico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ventesimo turno diA ha lasciato in dote una confusione non indifferente. A farne le spese la, inevitabilmente incompleta. Ben quattro partite, infatti, non si sono disputate a cause delle restrizioni imposte dalle Asl territoriali. La capolista Inter, nonostante si sia regolarmente presentata al Dall’Ara, non ha potuto disputare il match a causa dell’assenza dell’avversario: il Bologna. Stesso discorso per Atalanta e Fiorentina, che hanno aspettato invano l’arrivo di Torino e Udinese. La Salernitana, infine, non è scesa in campopartita casalinga contro il Venezia. Si è invece disputata Sampdoria-Cagliari, scontro salvezza vinto dai sardi per 2-1 grazie alle reti di Deiola e Pavoletti. Rossoblù alla loro seconda vittoria in campionato e ora al terzultimo posto alla caccia dello Spezia. Allo stadio Olimpico ...

