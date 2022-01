Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 8 gennaio 2022

Advertising

fabiotgf : @renatobrunetta @Corriere - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 8 gennaio 2022: C'è Posta per Te, Tali e Quali, FBI, dati Auditel e share - QPeriscopica : @guiodic @ellygatta81 @repubblica Ascolti la scienza … come aveva promesso - Pierciccio59 : RT @Akkothen: @lauraboldrini L'idroelettrico ha causato disastri come il Vajont e ancora peggio Banqiao (che rimane il singolo disastro più… - Antonio43910358 : Già sto aspettando i dati degli ascolti TV 0er vedere la botta che avrà preso la concorrenza. #TalieQuali -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Gli altriAuditel, con spettatori e share, relativi ai programmi ti in prima serata ieri ... La7 Eden : Tv8 Natale a Winter Inn : Nove Sirene L'assassinio di Melania Rea :tv sabato 8 ...Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, sabato 8 gennaio 2022 !Tv 8 gennaio 2022:didi ieri in prima serata Ieri sera, sabato 8 gennaio 2022 , tanti programmi ...Gli ascolti del sabato sera: ecco i dati auditel dell’8 gennaio 2022 Primo posto sul podio come era prevedibile per C’è posta per te, l’imbattibile programma di Maria de Filippi. C’è Posta per Te, in ...ROMA (ITALPRESS) – “Non cerco la rissa. Draghi parlerà domani, ed è fondamentale che capisca che le Regioni sono al fronte: si faccia dare il quadro dei territori, tutti noi vogliamo tenere aperta la ...