Alessio Orsingher | chi è il marito di Pierluigi Diaco | “Ora vorrei un figlio”

(Di domenica 9 gennaio 2022)non ha mai nascosto di essere omosessuale, ma più volte in passato non ha nascosto di essere in disaccordo con chi strumentalizza la situazione che si trovano a vivere i gay. Tempo fa in Tv lui era infatti arrivato a negare di esserlo, ma con un chiaro scopo: “Mi piacerebbe che la domanda che mi venisse posta è ‘Sei innamorato?’. Io risponderei: ‘Sì, di, questo è un modo civile di porre la domanda. Il giornalista è infatti felice da tempo al fianco di un collega che il popolo televisivo conosce bene:. I due si sono sposati nel 2017, ma non amano apparire nelle occasioni ufficiali, se non sporadicamente. Infatti, il ragazzo è un volto noto del canale La 7. Nonostante la giovane età, il conduttore può vantare un curriculum vitae di tutto rispetto e di ...

starsiriom : Vorrei far notare il garbo di Luca Sappino e Alessio Orsingher, sarebbe molto più piacevole il programma con loro #tagadala7 -

Ultime Notizie dalla rete : Alessio Orsingher

Blitz quotidiano

'Guardi, Io credo che l'obbligo vaccinale a questo punto sia l'unica strada - ha detto il sindaco Nardella rispondendo ad una domanda del conduttore di Tagadà ,- il governo ha fatto 30 faccia 31, come si dice in Toscana. Ha messo in campo delle misure utili necessarie, come quella di eliminare la quarantena ai vaccinati negativi dei ...Alla domanda del conduttoresu come sarà la nuova quarantena il sottosegretario anticipa il tema sul tavolo dell'imminente cabina di regia che precederà il Consiglio dei ministri. '...A Tagadà va in ferie anche il "sostituto" Orsingher. Alla conduzione subentra così per questa settimana l'inviato Luca Sappino ...Al momento Tagadà è condotto da Alessio Orsingher, come sempre durante le feste. Sono un soggetto fragile. Piano piano recupero le forze” Tiziana Panella ha passato un Natale a metà. Adesso Tiziana Pa ...