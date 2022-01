WhatsApp Beta per Android si aggiorna alla versione 2.22.2.10 con una novità (Di sabato 8 gennaio 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova Beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.22.2.10 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 8 gennaio 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuovadiper: stiamo parlando della2.22.2.10 L'articolo proviene da Tutto

Advertising

cescopaone : @LadyCarotene_ Dovresti andare in playstore e cercare whatsapp e capire se sei un utente base oppure hai la version… - cescopaone : @LadyCarotene_ No allora il dispositivo è aggiornato. Per caso hai una versione Beta di whatsapp? - domenicopanacea : @CiccaAndre Ho la beta di whatsapp - fainformazione : WhatsApp: in test le notifiche con annessa foto profilo Nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito il primo aggiorn… - fainfoscienza : WhatsApp: in test le notifiche con annessa foto profilo Nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito il primo aggiorn… -