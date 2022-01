Ufficiale | Insigne sarà un giocatore del Toronto per i prossimi cinque anni

Advertising

DiMarzio : Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Insigne saluta il Napoli: da luglio giocherà col Toronto ?????????? - DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - andreastoolbox : Calciomercato Napoli, Insigne ai Toronto da luglio: oggi l’ufficialità, iniziano gli indizi social | Sky Sport - andreafabris96 : ??? #TorontoFC, UFFICIALE: a luglio arriverà Lorenzo #Insigne ????. #MLS ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Insigne

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lorenzoè ufficialmente un nuovo calciatore del Toronto. Lo comunica lo stesso club canadese tramite i propri canali Lorenzoè un nuovo giocatore del Toronto. Il club canadese lo comunica tramite i propri canali ufficiali. Il giocatore rimarrà a Napoli fino alla fine di questa stagione, prima ...Adattamento del napoletano parlato tir a gir " e marchio di fabbrica proprio di Lorenzo. Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , ...Adesso è ufficiale: il Toronto ufficializza l’ingaggio di Insigne dal primo luglio con contratto quadriennale. Il VIDEO dei canadesi sui social It’s not official until @FabrizioRomano says the magic w ...Dal prossimo luglio, quando il contratto con il Napoli sarà ufficialmente scaduto, Lorenzo Insigne sarà un nuovo calciatore del Toronto FC.