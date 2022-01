(Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "La scuola, in questo momento, sta svolgendo una funzione di supporto al sistemao e ha chiesto che vengano fornite ai dirigenti scolastici indicazioni chiare?e applicabili, per garantire una maggiore efficacia nella gestione dei casi che si stanno presentando. Sentiamo il dovere di essere molto chiari nei confronti di famiglie e".? Così il presidente dell'Associazione nazionale, Antonello, durante la riunione indetta daldell'istruzione in cui ha ricordato: "resta da chiarire anche un problema di: le scuole devono essere autorizzate, in maniera chiara e inattaccabile, al trattamento deidegliper quanto riguarda il loro stato ...

Advertising

TV7Benevento : **Scuola: Giannelli (presidi) 'Ministero chiarisca questione privacy dati sanitari studenti'**... - FrancescoPonzin : RT @SimoneAlliva: Giannelli: 'A mio avviso è molto improbabile che il sistema sanitario, nonostante il supporto delle farmacie nell'esecuzi… - beverlytozier3 : RT @SimoneAlliva: Giannelli: 'A mio avviso è molto improbabile che il sistema sanitario, nonostante il supporto delle farmacie nell'esecuzi… - SimoneAlliva : Giannelli: 'A mio avviso è molto improbabile che il sistema sanitario, nonostante il supporto delle farmacie nell'e… - infoitinterno : Scuola: Giannelli, centinaia di studenti già positivi -

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola Giannelli

... penso sia quanto mai fondamentale una espressione autorevole dal punto scientifico sul tema... Per il presidente dell'Anp Antonello, "già in queste ore, il numero di studenti positivi,...... usata da molti politici (e non) per attaccare l'ex ministra della, Lucia Azzolina . Intervistato dal direttore Peter Gomez e del vicecaporedattore Pierluigi Cardone ,ha voluto ...“Gia’ in queste ore, il numero di studenti positivi, in alcune scuole, ha raggiunto l’ordine delle decine e addirittura centinaia e questo rende quasi impossibile attuare le procedure previste. A mio ...Niente da fare, Bianchi è stato categorico: "Siamo molto attenti alle voci che ci arrivano dal Paese, ma anche alle tante voci che ci dicono che la scuola debba restare in presenza".