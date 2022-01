Scala dei turchi imbrattata di rosso | caccia ai vandali

Advertising

visitmuve_it : La Scala dei Giganti a @DucaleVenezia Colossali, seminudi, di una bellezza classica, Marte e Nettuno incarnano all… - corrmezzogiorno : #Palermo Scala dei Turchi, imbrattata con vernice rossa la scogliera di Montalbano - RossettiHermes : Polvere intonaco rossa su marma bianca Scala dei Turchi - Sicilia - - TgrRaiSicilia : Vandali hanno deturpato con vernice rossa e polvere da intonaco la marna bianca della #Scala dei Turchi, a… - FraSRo1 : Merde, vi dovrebbero cascare le palle e pestarvele con i vostri piedi. #Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Scala dei

LaTurchi imbrattata di rosso. Lo scempiovandali è visibile nelle immagini della maestosa scogliera che si trova a Realmonte , in provincia di Agrigento : meta turistica tra le più ..."In pochissime ore, con il grande impegno e collaborazionesindaci, abbiamo approntato un'attività di screening suregionale per garantire il rientro a scuola in sicurezza ora che la curva ...Jacopo Tissi dopo essersi diplomato al Teatro La Scala di Milano, è stato il primo danzatore italiano nella storia ad essere stato ammesso al Teatro Bolshoi, nominato qualche giorno fa étoile dello st ...Deturpato il monumento naturale in provincia di Agrigento, cornice delle avventure di Montalbano. Perizia sul materiale usato, una polvere da intonaco ...