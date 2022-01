Reddito di cittadinanza: aumentano le cose che fanno perdere il sussidio, eccole (Di sabato 8 gennaio 2022) Il nuovo Reddito di cittadinanza diventa più rigido in materia furbetti e inattivi. Infatti si parte con una sorta di tolleranza zero per chi pensa o ha pensato in questi anni di beneficio, di lucrare su una misura che sì nasce come sostegno alle povertà, ma che ha anche uno spiccato indirizzo di ricollocamento lavorativo e sociale per i beneficiari. Attivarsi per trovare lavoro, accettare le proposte lavorative e non cercare escamotage per dribblare le regole e percepire lo stesso il sussidio sono le regole. E adesso il mancato rispetto delle regole viene severamente punito. Ma quale è la punizione massima per chi prende un sussidio? Sicuramente la revoca del sussidio stesso. aumentano infatti i casi in cui si può essere depennati dal Reddito di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 8 gennaio 2022) Il nuovodidiventa più rigido in materia furbetti e inattivi. Infatti si parte con una sorta di tolleranza zero per chi pensa o ha pensato in questi anni di beneficio, di lucrare su una misura che sì nasce come sostegno alle povertà, ma che ha anche uno spiccato indirizzo di ricollocamento lavorativo e sociale per i beneficiari. Attivarsi per trovare lavoro, accettare le proposte lavorative e non cercare escamotage per dribblare le regole e percepire lo stesso ilsono le regole. E adesso il mancato rispetto delle regole viene severamente punito. Ma quale è la punizione massima per chi prende un? Sicuramente la revoca delstesso.infatti i casi in cui si può essere depennati daldi ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Un governo che proroga il reddito di cittadinanza ma non difende il lavoro vero, si può veramente definire “dei m… - raffaellapaita : Quando il PD prendeva il 40%, approvava le unioni civili, aveva un governo con parità di genere, creava un milione… - ghiacciosottile : 'Michele non aveva diritto al reddito di cittadinanza'. Mentre quelli che si stanno facendo i milioni con la legge… - Giuseppebucca6 : @Giovaguerrato Praticamente un reddito di cittadinanza qualunque - lukogene : rieccoli, infatti, bue e asino oggi forse si direbbe 'reddito di cittadinanza', ma certo in quel mondo erano la dot… -