Più utili al presidente che ai cittadini. Quattro mesi di bitcoin legali in El Salvador (Di sabato 8 gennaio 2022) A Quattro mesi esatti dall’introduzione del bitcoin a El Salvador, più di 96 mila dollari sarebbero già stati rubati, tramite truffe informatiche, da almeno 50 wallet di altrettanti cittadini Salvadoregni. I problemi di sicurezza, però, non sembrano creare grossi grattacapi alle autorità. Il presidente Bukele tira dritto. E twitta regolarmente con una retorica che occhieggia a quella usata un secolo fa da Lenin: “El Salvador è la scintilla che sta avviando la rivoluzione”. Il governo è sicuro: le monete fiat (euro, dollaro, sterlina ecc.) saranno presto sostituite dalle criptovalute. D’altronde, arrivate a questo punto, le autorità di San Salvador, la capitale, non hanno molte alternative: “Bukele ha introdotto il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Aesatti dall’introduzione dela El, più di 96 mila dollari sarebbero già stati rubati, tramite truffe informatiche, da almeno 50 wallet di altrettantiegni. I problemi di sicurezza, però, non sembrano creare grossi grattacapi alle autorità. IlBukele tira dritto. E twitta regolarmente con una retorica che occhieggia a quella usata un secolo fa da Lenin: “Elè la scintilla che sta avviando la rivoluzione”. Il governo è sicuro: le monete fiat (euro, dollaro, sterlina ecc.) saranno presto sostituite dalle criptovalute. D’altronde, arrivate a questo punto, le autorità di San, la capitale, non hanno molte alternative: “Bukele ha introdotto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Più utili Più utili al presidente che ai cittadini. Quattro mesi di bitcoin legali in El Salvador E così, dal 9 settembre scorso , la popolazione salvadoregna può pagare le spese di tutti i giorni non più solo in dollari americani - la valuta principale dopo il fallimento del colón nel 2001 - ma ...

E così, dal 9 settembre scorso , la popolazione salvadoregna può pagare le spese di tutti i giorni non solo in dollari americani - la valuta principale dopo il fallimento del colón nel 2001 - ma ...