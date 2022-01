Pioli | «Dobbiamo seguire i protocolli Invitiamo i tifosi a rispettare le regole per evitare le porte chiuse»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Venezia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come ha visto Ibrahimovic dopo l’errore dal dischetto? “Zlatan è sempre incavolato, ce l’ha sempre con qualcuno per tirare da sé stesso e dagli altri tutte le motivazioni possibili. Non è contento per il rigore, ma è contento per la squadra. La determinazione che ha la metterà in campo domani per quando ce ne sarà bisogno”. Leao è tornato al 100%? “Si sta avvicinando al 100%, ancora non può esserlo e avrà bisogno di minutaggio. Devo lavorare con tanta ambizione: può arrivare ad essere un giocatore veramente forte nel panorama europeo e mondiale”. Come sta la squadra in vista della formazione di domani? “La squadra l’ho vista bene ieri, oggi ciancora allenare. Da sempre corriamo meno degli ...