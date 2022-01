Napoli | Koulibaly positivo al Covid

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il difensore delKalidou, in questi giorni impegnato con la nazionale del Senegal in Coppa d’Africa, è risultatoal-19. A renderlo noto è la società partenopea tramite un post pubblicato su Twitter: “Kalidouimpegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultatoal-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Koulibaly

È arrivata la conferma del Napoli in merito alla positività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly. Il giocatore "impegnato con la propria Nazionale per la Coppa ...Brutte notizie per il Senegal in vista dell'inizio della Coppa D'Africa. Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid e dovrà dunque saltare la prima partita del torneo contro lo Zimbabwe (in progr ...