Napoli, i tifosi ora chiamano Quagliarella: «Ti aspettiamo qui» (Di sabato 8 gennaio 2022) . L'appello dei tifosi azzurri al bomber partenopeo Selfie e sorrisi da parte dei tifosi del Napoli all'arrivo in città del pullman blucerchiato. Tutti per Fabio Quagliarella, ex indimenticato che domani potrebbe scendere in campo da titolare al Maradona nell'undici iniziale della Sampdoria. Il capitano doriano è stato fermato dai suoi vecchi sostenitori, che in coro hanno intonato: «Fabio ti aspettiamo a Napoli». Da giorni, peraltro, circolano voci sul possibile ritorno in Campania di Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

