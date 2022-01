La conferenza per spiegare l'obbligo: quando parla Draghi (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo le polemiche per non aver incontrato la stampa al termine del Cdm, il premier è pronto a parlare agli italiani: illustrerà il nuovo decreto e scioglierà i dubbi sull'obbligo vaccinale Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo le polemiche per non aver incontrato la stampa al termine del Cdm, il premier è pronto are agli italiani: illustrerà il nuovo decreto e scioglierà i dubbi sull'vaccinale

Advertising

GiovaQuez : Lunedì conferenza di Draghi per illustrare le misure dell’ultimo decreto #COVID19 - AzzolinaLucia : Tante decisioni prese (alcune poco condivisibili), tutte molto importanti. E neanche una conferenza stampa per spie… - rtl1025 : ?? Il premier Mario #Draghi terrà lunedì una conferenza stampa per illustrare il pacchetto di misure messe in campo… - Open_gol : Il presidente del Consiglio illustrerà le ultime misure per l’emergenza e parlerà dell’obbligo vaccinale - GobboDorico : RT @SCUtweet: Per #Allegri 1ª squalifica assoluta da allenatore della #Juventus. Max parlerà regolarmente in conferenza pre #RomaJuve alle… -